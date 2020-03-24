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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 24 مارس 2020
قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 4764 حالة كما بلغ عدد الوفيات 28 حالة وفاة خلال 24ساعة الأخيرة.
وتابع المعهد أن 114 شخصا توفوا بزيادة 28 شخصا عن العدد الذي نشر يوم الاثنين وهو 86 شخصا.
وتحل ألمانيا حاليا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة.
وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، قد فرضت مؤخرا عزلا شاملا عليها في محاولة لردع تفشي الوباء.
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