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تايوان ترصد 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 24 مارس 2020

رصدت تايوان، الثلاثاء، 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات على الجزيرة إلى 215. 

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وقالت حكومة تايوان في بيان، نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج حيث سافر المرضى إلى بلدان من بينها بريطانيا وأيرلندا وتركيا وإندونيسيا.

 

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