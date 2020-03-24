شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان ترصد 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 مارس 2020 رصدت تايوان، الثلاثاء، 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات على الجزيرة إلى 215.

Advertisements وقالت حكومة تايوان في بيان، نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج حيث سافر المرضى إلى بلدان من بينها بريطانيا وأيرلندا وتركيا وإندونيسيا.

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