- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أوكسفام: كورونا يقرع أبواب اليمن والسلام طريق النجاة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 24 مارس 2020
قالت منظمة "أوكسفام" الدولية، إن فيروس كورونا يقرع أبواب اليمن، في الوقت الذي يحتاج فيه البلد لإحلال السلام ليتمكن من النجاة.
جاء ذلك في منشور للمنظمة على صفحة مكتبها في اليمن بموقع "فيسبوك"، بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه.
وقالت المنظمة: "أنه مع عدم المقدرة على الحصول على الصابون والمياه النظيفة، يُعد غسل اليدين في اليمن نوع من أنواع الرفاهية".
وأضافت المنظمة:" يقرعُ فيروس كورونا أبواب البلاد مُذكراً بأن اليمن يحتاج إلى السلام ليتمكن من النجاة".
وتابعت:" الأهم من ذلك، فإن اليمنيين بحاجة إلى الحصول على المياه النظيفة الآن".
واستطردت المنظمة حديثها أن "اليمن، البلد الذي طالما عُرف بشًحة المياه فيه، قد ترك 12.6 مليون شخص بحاجة ماسة للحصول على المياه النظيفة".
وختمت : "إن اليمن بحاجة إلى الدعم ليتمكن من التعامل مع هذه الأزمة".
ولم تسجل اليمن أي إصابة بكورونا سواء في مناطق سيطرة القوات الحكومية أو مناطق سيطرة الحوثيين، وفق التصريحات الرسمية للسلطات الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر أوكسفام: كورونا يقرع أبواب اليمن والسلام طريق النجاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.