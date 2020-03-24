شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصين تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 8:23 صباحًا, 24 مارس 2020 م المناطق - واس سجلت الصين 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصينية أن 74 حالة من تلك الحالات، هي لأشخاص قادمين من خارج البلاد.

وأضافت أنه تم تسجيل حالة إصابة إضافية واحدة في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

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