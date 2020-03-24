شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترفع قيود السفر عن إقليم هوبي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات المحلية في إقليم هوبي بالصين اليوم رفع كل القيود المفروضة على السفر من الإقليم وإليه ابتداءً من يوم غد باستثناء عاصمته ووهان التي توصف بأنها مركز تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة في الإقليم القول في بيان إن رفع جميع قيود السفر والتنقل عن هوبي بوسط الصين يأتي بعد نحو شهرين من اتخاذها ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة الفيروس.