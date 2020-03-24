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تايوان تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الحكومية في تايوان اليوم، 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات على الجزيرة إلى 215 حالة.

وأوضحت الحكومة في بيان لها أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، حيث سافر المرضى إلى بلدان من بينها بريطانيا وأيرلندا وتركيا وإندونيسيا.

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