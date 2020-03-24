هكذا استغلت حكومة اقليم كردستان حظر التجوال 'صور'

استغلت حكومة كردستان، حظر التجول الذي فرض بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد – 19) في تجميل الشوارع. حيث انتهزت حكومة الإقليم إغلاق الطرق بسبب انتشار الفيروس في أعمال صيانة الطرق، ومحاولة تجميلها وعمل الإصلاحات المطلوبة. ومنذ 11 آذار تفرض حكومة كردستان إيقاف التنقلات بين محافظات إقليم كردستان وكذلك بين بين الإقليم ومحافظات العراق لمدة 14 يوما. Advertisements كما فرضت حكومة الإقليم حظر تجول في 3 محافظات هي: أربيل، السليمانية، ودهوك بعد ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" في إقليم كردستان إلى 85 إصابة، وحالتي وفاة ، بالإضافة إلى 22 حالة تماثلت للشفاء.

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