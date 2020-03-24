مرسيدس تطلق إحدى أقوى السيارات الصغيرة في العالم

ويمكن لهذه السيارة التي يبلغ وزنها 1625 كلغ زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.9 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة أقصاها 270 كلم/سا، بفضل محرك توربيني جبار بأربع أسطوانات وعزم 415 حصانا، يعمل مع نظام 4Matic للدفع الرباعي وعلبة سرعة بـ 8 مراحل.

وتبعا لمواقع مختصة في شؤون السيارات فإن A45 S تمكنت مؤخرا من تحقيق أرقام قياسية واجتازت حلبة Nürburgring "الجحيم الأخضر" في ألمانيا بزمن يقل عن 8 دقائق، متفوقة على العديد من السيارات الرياضية من صناعة بورش وأستون مارتن.

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وحصلت هذه السيارة على هيكل هاتشباك مميز مزود بالعديد من التعديلات التي تمنحها الثبات على السرعات العالية، فأتت بعجلات رياضية عريضة، وجنح هوائي خلفي، وفتحات هوائية كبيرة وممتص صدمات أمامي مصمم بطريقة خاصة.

ومن المتوقع أن تطلق AMG نماذج أخرى معدلة من هذه السيارة بمحركات أقوى بـ 8 أو12 أسطوانة، ستبدأ أسعارها من 70 ألف دولار.