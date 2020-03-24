‏الصين تقرر رفع قيود السفر عن 'بؤرة كورونا' في الثامن من الشهر المقبل

أعلنت الصين، الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءاً من غد الأربعاء.
وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كافة قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فايروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها.
وكانت الصين فرضت حظر السفر والتنقل على الإقليم منذ ظهور فيروس كورونا الجديد للمرة الأولى في أواخر العام الماضي.
وكانت الصين فرضت حظر السفر والتنقل على الإقليم منذ ظهور فيروس كورونا الجديد للمرة الأولى في أواخر العام الماضي.
وأوضحت اللجنة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
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