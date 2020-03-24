اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن مباشرتها بحملة لتجهيز كوادرها ولاسيما الميدانية بالكمامات والكفوف عملاً بنظام الوقاية الصحية. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "مع بداية انتشار فايروس كورونا وجهت جميع ملاكاتها بالعمل بنظام الوقاية الصحية". واضافت ان "حملة اليوم هي إضافية وبإشراف مكتب امين بغداد، حيث تم تجهيز العاملين بتجهيزات الوقاية الصحية"، مشيرة الى ان "الحملة ستكون على عدة مراحل تتمثل المرحلة الحالية ببلديات الدورة والشعلة والرشيد". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد تباشر بحملة لتجهيز كوادرها باجراءات الوقاية من فايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.