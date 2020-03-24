6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في اربيل

وقالت الوزارة، إنه تم "تسجيل ست إصابات جديدة بفايروس كورونا في أربيل، لطفل عمره عام وآخر عمره تسع سنوات وثلاث نساء ورجل".

وأضافت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "وبذلك ارتفع مجموع الاصابات في عموم كردستان الى ٩١ حالة".

