6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في اربيل

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل إصابة ستة أشخاص بفايروس كورونا في اربيل بينهم طفل عمره عام واحد.
وقالت الوزارة، إنه تم "تسجيل ست إصابات جديدة بفايروس كورونا في أربيل، لطفل عمره عام وآخر عمره تسع سنوات وثلاث نساء ورجل".
وأضافت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "وبذلك ارتفع مجموع الاصابات في عموم كردستان الى ٩١ حالة".
وأضافت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "وبذلك ارتفع مجموع الاصابات في عموم كردستان الى ٩١ حالة".
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