صحيفة: تؤكد دولة الإمارات علو شأنها وحرصها على الجميع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إنه مع بدء مرحلة "التعلم عن بعد" لجميع طلبة المدارس، واعتماد الكثير من الجهات لميزة "العمل عن بعد " وغير ذلك من التسهيلات الاحترازية، تؤكد دولة الإمارات علو شأنها وحرصها على الجميع، وأنه مهما كانت الظروف والتحديات فإنها تحفل بحلول تكفل مواجهتها والقضاء عليها.



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365" أن جميع المبادرات والاستراتيجيات الكبرى التي تم التحضير لها منذ وقت طويل، تعكس رؤية استشرافية نادرة كانت كفيلة بتأكيد ما يمكن أن تقوم به الدولة، فالأسلوب المرن الذي يتميز به العمل الإداري في الدولة لم يبق للجمود أو العمل الروتيني مجالاً أو جعله رهناً لتطورات أو مفاجآت عالمية، كما أن الجهاز الإداري الحكومي الذي كان حريصاً على مواكبة كل التطورات العالمية ومتطلبات العصر، تبين أنه قادر على مجابهة التحديات أياً كانت، وهو ما يلمسه الجميع في الدولة مع الإجراءات والجهود العظيمة التي يتم العمل عليها لمحاصرة وباء فيروس "كورونا المستجد" وما يتم اتخاذه من تدابير استباقية تهدف لضمان السلامة ومنع "الفيروس" الذي تم تصنيفه من قبل منظمة "الصحة العالمية" كجائحة وبائية من الانتشار.

Advertisements

وأكدت أن الإدارة التي رسختها قيادتنا الرشيدة في الدولة قابلة للتعامل مع مختلف الظروف ورفدها بكل ما يلزم من خطط واستراتيجيات تكفل تحقيق الهدف منها والمتمثل باستمرار مسيرة التنمية الحضارية الرائدة وضمان سلامة المجتمع.

وأضافت أن كل شيء في الوطن يسير على أفضل وجه برعاية القيادة الرشيدة وجهودها المتواصلة ودعمها اللامحدود دون أن يكون لأي ظرف كان تأثيرات سلبية على زخم الإنجازات خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان ودعم العملية التعليمية بأفضل الطرق والمعايير حيث إن العملية التعليمية لها نصيب كبير دائماً لأنها من أهم المجالات في الاستثمار بالإنسان التي تتكفل بتأهيله وتمكينه وتسليحه بمفاتيح العصر، وتحظى العملية التعليمية بكل الاهتمام والرعاية والمتابعة من قبل القيادة الحكيمة وفي مختلف مراحلها ومستوياتها.

وذكرت أنه في مختلف الظروف الدولية كانت القدرة الإماراتية تتجلى بتحويل جميع التحديات إلى فرص يمكن الاستفادة منها والبناء عليها، وهو ما تمكنت الدولة من جعله نهجاً ثابتاً عبر العزيمة الوطنية التي يتحلى بها الشعب الأصيل المؤمن بقضايا وطنه وما يجب أن يكون عليه دائماً.

وقالت "الوطن" في ختام افتتاحيتها إن الريادة حصيلة عقود من العمل الذي تكاتف فيه الجميع بدعم ومتابعة ورعاية القيادة الرشيدة، ولأجل ذلك كانت النظرة الاستشرافية موجودة دائماً للتعامل مع مختلف الظروف بما يكفل أن تبقى المسيرة الرائدة محصنة كما يجب، واليوم فإن المسؤولية الكبرى هي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية وسيكون الانتصار نتيجة حتمية على التحدي الذي تتم مواجهته.