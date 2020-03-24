وصول طائرة تحمل مرتزقة من تركيا إلى مطار معيتيقة الليبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال مصدر أمني ليبي إن طائرة تحمل مرتزقة سوريين تابعين لتركيا هبطت، مساء الأحد، في مطار معيتقية الدولي.



ونقل موقع "العين الإخبارية" عن المصدر قوله إن عملية نقل المرتزقة الموالين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طرابلس ما زالت مستمرة، ولم تتوقف على الرغم من هدنة وباء "كورونا".

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تأتي هذه المعلومات بعد إعلان البعثة الأممية هدنة "إنسانية" بين الجيش الليبي ومليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية المدعومة من تركيا بالمرتزقة والسلاح.

وذكر غيت أسباق رئيس جهاز المتابعة والرصد بالجيش الليبي، أن رحلات جلب المرتزقة يشرف عليها بشكل شخصي فايز السراج رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق وفتحي باشاغا وزير داخليته.

وتابع أسباق، في تصريح خاص لـ"العين الاخبارية"، أن الطائرة التي هبطت مساء الأحد، من نوع سارجي تحمل على متنها ما يقارب 70 مرتزقا ومستشارين عسكريين أتراك.

وأوضح أن الرحلات مستمرة بشكل يومي، أغلبها في فترة المساء، كما يتم نقل جثث المرتزقة على متن الرحلات الجوية.