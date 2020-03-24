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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا السراج تلجأ إلى تفخيخ الطرق بين المنطقة الجنوبية وطرابلس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
لجأت مليشيات حكومة فايز السراج الغير شرعية إلى تفخيخ الطرق الرابطة بين المنطقة الجنوبية والعاصمة طرابلس، عقب سلسلة الهزائم التي تتعرض لها على يد قوات الجيش الليبي.
وأكد مفتاح معزب المسؤول بالمكتب الإعلامي للكتيبة 152 مشاة بالقوات المسلحة الليبية، إن أفراد الكتيبة وأثناء عملية الدوريات المستمرة لهم وجدوا مجموعة من المفخخات التي كانت معدة للتفجير علي الطريق الرابط بين منطقة القريات والشويرف ممر العبور إلى الجنوب.
ونقل موقع "العين الإخبارية" عن معزب أن أفراد الهندسة العسكرية بالسرية تمكنوا من تفكيك هذه المفخخات قبل انفجارها.
ولفت إلى أن مجموعة مسلحة من مدينة الزنتان تابعة للمليشياوي أسامة الجويلي هي التي قامت بوضع هذه المفخخات بهدف قطع الطريق وخطوط الإمداد للقوات المسلحة.
وبين أن هذه المليشيات قامت بزرع هذه المتفجرات بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها، ولتخفيف الضغط والحصار من قبل قوات الجيش الليبي عليها في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.
وشدد على أن قوات الجيش مستمرة في حملات دوريات دقيقة من أجل القضاء على مخططات هذه المليشيات والمجموعات الخارجة عن القانون.
يشار إلى أن المنطقة الجنوبية منذ أن دخلتها قوات الجيش الليبي عقب الانتصار على المليشيات المسلحة وهي تنعم بالأمن والاستقرار.
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