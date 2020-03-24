مليشيا السراج تلجأ إلى تفخيخ الطرق بين المنطقة الجنوبية وطرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

لجأت مليشيات حكومة فايز السراج الغير شرعية إلى تفخيخ الطرق الرابطة بين المنطقة الجنوبية والعاصمة طرابلس، عقب سلسلة الهزائم التي تتعرض لها على يد قوات الجيش الليبي.



وأكد مفتاح معزب المسؤول بالمكتب الإعلامي للكتيبة 152 مشاة بالقوات المسلحة الليبية، إن أفراد الكتيبة وأثناء عملية الدوريات المستمرة لهم وجدوا مجموعة من المفخخات التي كانت معدة للتفجير علي الطريق الرابط بين منطقة القريات والشويرف ممر العبور إلى الجنوب.

ونقل موقع "العين الإخبارية" عن معزب أن أفراد الهندسة العسكرية بالسرية تمكنوا من تفكيك هذه المفخخات قبل انفجارها.

Advertisements

ولفت إلى أن مجموعة مسلحة من مدينة الزنتان تابعة للمليشياوي أسامة الجويلي هي التي قامت بوضع هذه المفخخات بهدف قطع الطريق وخطوط الإمداد للقوات المسلحة.

وبين أن هذه المليشيات قامت بزرع هذه المتفجرات بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها، ولتخفيف الضغط والحصار من قبل قوات الجيش الليبي عليها في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وشدد على أن قوات الجيش مستمرة في حملات دوريات دقيقة من أجل القضاء على مخططات هذه المليشيات والمجموعات الخارجة عن القانون.

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية منذ أن دخلتها قوات الجيش الليبي عقب الانتصار على المليشيات المسلحة وهي تنعم بالأمن والاستقرار.