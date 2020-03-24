شويغو خضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا ونتيجته سلبية

أفادت قناة "زفيزدا" الروسية بأن وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ خضع لاختبار الكشف عن ​فيروس كورونا​ المستجد لدى عودته إلى ​روسيا​ بعد زيارته ​سوريا​، وكانت النتيجة سلبية. وكان ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ قد استقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والوفد المرافق له، وتناولت المحادثات الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في 5 آذار وانتهاكات التنظيمات الإرهابية المستمرة لها، حيث تم التركيز على آليات تنفيذ هذه الاتفاقيات المتضمنة إبعاد الإرهابيين عن طريق حلب ​اللاذقية​ الدولي (إم-4) بعمق 5 كلم من كل جانب بما يتيح إعادة العمل به.

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