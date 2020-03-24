مديرة صندوق النقد حذرت من ان "كورونا" قد تكون اسوأ من ازمة 2008

لفتت مديرة ​صندوق النقد الدولي​ كريستالينا غورغييفا، في أعقاب ​مؤتمر​ هاتفي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في ​مجموعة العشرين​ الى إن "البشرية تكبدت خسائر باهظة حتى الآن من جراء جائحة ​فيروس كورونا​، وعلى جميع بلدان العالم أن تعمل معا لحماية شعوبها والحد من الضرر الاقتصادي لقد حان الوقت للتضامن"، مضيفة: "آفاق النمو العالمي بالنسبة لعام 2020 هي على الجانب السلبي، فمن المتوقع، على أقل تقدير، حدوث ركود بنفس الدرجة من السوء مثلما كان الحال أثناء ​الأزمة المالية العالمية​ في 2008 أو أسوأ، ولكننا نتوقع التعافي في عام 2021. ولتحقيق هذا الهدف، هناك أهمية بالغة لإعطاء الأولوية لإجراءات الاحتواء وتقوية النظم الصحية في كل مكان"، مشددة على ان "التأثير الاقتصادي شديد بالفعل وسيظل كذلك، ولكن كلما تعجل وقف انتشار الفيروس ازدادت سرعة التعافي وازدادت صلابته".

وحذرت من أن العديد من الأسواق الناشئة يمكن أن تتضرر بشدة من جراء الانكماش الاقتصادي، ودعت إلى "إجراءات مالية استثنائية" ووخطوات لتخفيف ​السياسة​ النقدية.

وأشارت إلى أن الصندوق يخطط "لزيادة التمويل الطارئ بشكل كبير"، وأنه يقف على "أهبة الاستعداد لاستخدام كل الطاقات الإقراضية والبالغة تريليون ​دولار​"، مع التركيز بشكل خاص على مساعدة الدول الأكثر فقرا.

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ولفتت المديرة إلى أن ما يقرب من 80 دولة طلبت بالفعل مساعدة الصندوق، مضيفة: "يجري حاليا العمل على "تجديد موارد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" لمساعدة أفقر البلدان".

واعتبرت الأزمة المالية العالمية في 2008، والتراجع الذي أعقبها أشد كارثة اقتصادية في التاريخ الحديث، وقد وصف عدد من الاقتصاديين أزمة 2008 بأنها الأزمة الأكثر خطورة منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

والآن يواجه العالم تداعيات تفشي فيروس كورونا، والتي يتخوف الصندوق من تأثيرها على اقتصادات العالم.