صندوق النقد: دول في الشرق الاوسط وآسيا قد تشهد تراجعا كبيرا بالنمو

أشار ​صندوق النقد الدولي​ الى أن "دولا في ​الشرق الأوسط​ وآسيا قد تشهد تراجعا كبيرا في النمو.

هذا وكان توقع الصندوق نمواً بنسبة 3.2 في المائة للعام 2019 و3.5 في المائة في 2020 بتراجع 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في نيسان الماضي.

وتعد نسبة نمو عالمي 3.2 في المائة هي الأدنى على الإطلاق منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.

وفيما يخص اقتصادات الشرق الأوسط، رفع صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة... لكنه خفّض توقّعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك بسبب العقوبات الأميركية على إيران والتوتّر في المنطقة.