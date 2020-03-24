أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني يعلن تمديد قرار الإفراج المؤقت عن السجناء حتى 18 نيسان، كاشفا أنه سيتم السماح لثلث الموظفين بالعمل فقط.
يذكر أن إيران أفرجت عن عشرات الآلاف من السجناء لديها بصورة مؤقتة، في خطوة ترمي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.
وأوضح المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، أن السلطات في بلاده، أفرجت بصورة مؤقتة عن حوالي 85 ألف سجين، بينهم سجناء سياسيون، في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيرا الى أن "حوالي 50 في المئة من المفرج عنهم هم من السجناء المحتجزين لأسباب أمنية".
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