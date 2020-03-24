ادرعي: الجيش الاسرئيلي سيبدأ تمارين مع الجيش الاميركي اليوم

اشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى أنه "سيبدأ ظهر اليوم تمرين دولي لسلاح الجو الإسرائيلي والجيش الأميركي بجنوب البلاد، وسينتهي ظهر يوم غد الخميس".
وأضاف: "ستلاحظ في إطار التمرين تحركات ناشطة للطائرات الحريية من نوع F35""، مضيفا: "سيُقام التمرين في الجو فقط، ولن تكون خلاله لقاءات على الأرض".
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن "تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 1238 شخصا، بينهم 24 في حالة حرجة".
وقررت إسرائيل إغلاق معابرها البرية مع مصر والأردن في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، كما ألمحت القناة الـ"13" الاسرائيلية ، إلى أنه من الممكن تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل.
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