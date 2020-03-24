السلطات العراقية أعلنت تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا في أربيل

أعلنت السلطات العراقية عن تسجيل 6 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​أربيل​.

وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، أعلنت أمس تسجيل 12 حالة إصابة جديدة، بفيروس كورونا في أربيل، كما قررت فرض حجر صحي على بلدة دربنديخان في محافظة السليمانية بعد تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا.

وكان محافظ البصرة اسعد العيداني، أعلن يوم أمس عن تسجيل 11 اصابة بفيروس كورونا في المحافظة، بالعراق، مشيرا الى أنه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".

وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس عن تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك في مناطق الرصافة والبصرة وديالى.