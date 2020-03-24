وزير التجارة التونسي: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية لتونس

أعلن وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني، أن باخرة كانت متجهة إلى تونس محملة بكحول طبيّة سُرقت في البحر من طرف إيطاليين.
ولفت المسيليني في تصريح الى إن "ما حدث للباخرة التونسية شبيه باستيلاء التشيك على شحنة كمامات أرسلتها الصين إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا"، مضيفا: " كلّ الدول الأوروبية تعيش اليوم حالة من الهستيريا، على خلفية تفشي كورونا."
وكانت براغ قد صادرت شحنة مساعدات إنسانية أرسلتها الصين إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة تفشي كورونا، وتمثلت في أقنعة للوقاية من الفيروس وأجهزة تنفس.
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