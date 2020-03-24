وزير التجارة التونسي: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية لتونس

أعلن وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني، أن ​باخرة​ كانت متجهة إلى تونس محملة بكحول طبيّة سُرقت في البحر من طرف إيطاليين.

ولفت المسيليني في تصريح الى إن "ما حدث للباخرة التونسية شبيه باستيلاء ​التشيك​ على شحنة كمامات أرسلتها ​الصين​ إلى ​إيطاليا​ للمساعدة في مكافحة ​فيروس كورونا​"، مضيفا: " كلّ الدول الأوروبية تعيش اليوم حالة من الهستيريا، على خلفية تفشي كورونا."

وكانت براغ قد صادرت شحنة ​مساعدات​ إنسانية أرسلتها الصين إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة تفشي كورونا، وتمثلت في أقنعة للوقاية من الفيروس وأجهزة تنفس.