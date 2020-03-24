الدفاعات الجوية السورية تصدت يوم امس لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم

أفادت قناة "​الإخبارية السورية​" أن "الدفاعات الجوية تصدت يوم امس ل​طائرة​ مسيرة في محيط ​قاعدة حميميم​ ب​ريف اللاذقية​". إضغط للمزيد

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