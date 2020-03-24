قرار الداخلية السورية باغلاق المعابر مع لبنان دخل حيز التنفيذ

دخل القرار الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية السورية باغلاق جميع المعابر أمام حركة القادمين من لبنان حيز التنفيذ. وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت إغلاق جميع المعابر أمام حركة القادمين من لبنان وذلك في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القرار يشمل المواطنين السوريين ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل 23-3-2020 وحتى إشعار آخر. واستثنى القرار سيارات الشحن مع إخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية.
وكانت السلطات اللبنانية أغلقت يوم الإثنين الماضي الحدود بين لبنان وسوريا عند نقطة المصنع، بشكل كامل أمام السوريين واللبنانيين، الآتين من سوريا، في إطار تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.
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