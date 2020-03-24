قرار الداخلية السورية باغلاق المعابر مع لبنان دخل حيز التنفيذ

دخل القرار الذي أعلنت عنه ​وزارة الداخلية السورية​ باغلاق جميع المعابر أمام حركة القادمين من ​لبنان​ حيز التنفيذ. وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت إغلاق جميع المعابر أمام حركة القادمين من لبنان وذلك في إطار إجراءات التصدي ل​فيروس كورونا​. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القرار يشمل المواطنين السوريين ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل 23-3-2020 وحتى إشعار آخر. واستثنى القرار سيارات الشحن مع إخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية.

وكانت السلطات اللبنانية أغلقت يوم الإثنين الماضي الحدود بين لبنان و​سوريا​ عند نقطة ​المصنع​، بشكل كامل أمام السوريين واللبنانيين، الآتين من سوريا، في إطار تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.