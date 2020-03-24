ترامب: ميلانا وإيفانكا غير مصابتين بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن نتائج تحاليل ​فيروس كورونا​ أكدت عدم إصابة زوجته، السيدة الأولى ​ميلانيا ترامب​، بالفيروس. كما خضعت ​إيفانكا ترامب​، المستشارة في ​البيت الأبيض​ وابنة الرئيس الأمييكي دونالد ترامب، لفحص فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وكانت النتيجة سلبية. وكان الرئيس الأميركي والسيدة الأولى قد خضعا للفحص في البيت الأبيض قبل أكثر من أسبوع، في 13 آذار. يذكر ان نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ وزوجته قد خضعا للفحص أيضا، بعد أن تبينت إصابة موظف لدى بنس بمرض "كوفيد-19"، وكانت النتيجة سلبية. وكان ترامب قد أعلن ​حالة الطوارئ​ في جميع أنحاء ​الولايات المتحدة​، يوم الجمعة الماضي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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