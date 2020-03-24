السومرية نيوز:لا انسحاب للقوات الأميركية من قاعدة الحبانية

كشف مصدر ​عسكري​ في ​الأنبار​، لقناة "​السومرية​ نيوز"، أنه لا يوجد أي انسحاب للقوات الأميركية من قاعدة الحبانية، مؤكدا ان ​الانباء​ الواردة عن هذا الموضوع "عارية من ​الصحة​".

يذكر ان عددا من وسائل الإعلام تناقلت امس أنباء بدء ​القوات الأميركية​ في الانسحاب من قاعدة الحبانية في محافظة الأنبار. وكانت قوات التحالف الأميركي انسحبت من القائم، وسلمت منشآتها للقوات ​العراق​ية. ولفت مسؤولون أميركيون إلى ان قوات التحالف ستغادر 3 قواعد من بين نحو 12 قاعدة منتشرة في العراق، من بينها قاعدتا القيارة و​كركوك​.