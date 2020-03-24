السومرية نيوز:لا انسحاب للقوات الأميركية من قاعدة الحبانية

كشف مصدر عسكري في الأنبار، لقناة "السومرية نيوز"، أنه لا يوجد أي انسحاب للقوات الأميركية من قاعدة الحبانية، مؤكدا ان الانباء الواردة عن هذا الموضوع "عارية من الصحة".
يذكر ان عددا من وسائل الإعلام تناقلت امس أنباء بدء القوات الأميركية في الانسحاب من قاعدة الحبانية في محافظة الأنبار. وكانت قوات التحالف الأميركي انسحبت من القائم، وسلمت منشآتها للقوات العراقية. ولفت مسؤولون أميركيون إلى ان قوات التحالف ستغادر 3 قواعد من بين نحو 12 قاعدة منتشرة في العراق، من بينها قاعدتا القيارة وكركوك.
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