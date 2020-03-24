وزارة الصحة في غزة:المستلزمات الطبية التي وصلتنا لمواجهة كورونا محدودة

أعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة أن "ما وصل إلينا حتى اللحظة من مستلزمات طبية ومخبرية لمواجهة فيروس كورونا، هي كمية محدودة للغاية من المستلزمات الوقائية، ومادة الفحص المخبري لا تفي بالحد الأدنى من الاحتياج الفعلي للقطاع".
ودعا الأمم المتحدة "بكافة مؤسساتها الإنسانية والصحية، بالعمل الفوري على رفع الحصار عن غزة، والتحرك العاجل لتلبية الاحتياجات الطارئة من أجهزة التنفس والعناية المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومستلزمات الوقاية ومقومات الجهوزية لمواجهة كورونا"، محملا إسرائيل "المسؤولية عن خطورة الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع، جراء الحصار الذي تفرضه عليه منذ نحو 13 عاما".
وفجر الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اكتشاف أول إصابتين بكورونا في القطاع. ويعاني قطاع غزة المحاصر للعام الـ13 على التوالي، من ضعف عام في تقديم الخدمات الصحية إضافة لنقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بنسبة عجز تقدّر بنحو 45 بالمئة، بحسب بيانات وزارة الصحة.
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