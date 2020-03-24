وزارة الصحة في غزة:المستلزمات الطبية التي وصلتنا لمواجهة كورونا محدودة

أعلن المتحدث بإسم ​وزارة الصحة​ في غزة، ​أشرف القدرة​ أن "ما وصل إلينا حتى اللحظة من مستلزمات طبية ومخبرية لمواجهة ​فيروس كورونا​، هي كمية محدودة للغاية من المستلزمات الوقائية، ومادة الفحص المخبري لا تفي بالحد الأدنى من الاحتياج الفعلي للقطاع".

ودعا ​الأمم المتحدة​ "بكافة مؤسساتها الإنسانية والصحية، بالعمل الفوري على رفع الحصار عن غزة، والتحرك العاجل لتلبية الاحتياجات الطارئة من أجهزة ​التنفس​ والعناية المركزة و​الأدوية​ والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومستلزمات ​الوقاية​ ومقومات الجهوزية لمواجهة كورونا"، محملا ​إسرائيل​ "المسؤولية عن خطورة الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع، جراء الحصار الذي تفرضه عليه منذ نحو 13 عاما".

وفجر الأحد، أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ بغزة اكتشاف أول إصابتين بكورونا في القطاع. ويعاني ​قطاع غزة​ المحاصر للعام الـ13 على التوالي، من ضعف عام في تقديم الخدمات الصحية إضافة لنقص في الأدوية و​المستلزمات الطبية​، بنسبة عجز تقدّر بنحو 45 بالمئة، بحسب بيانات وزارة الصحة. ‎