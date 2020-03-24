رجل أعمال صيني يقدم مساعدات طبية للسودان لمكافحة "كورونا"

وصلت مطار ​الخرطوم​ الاثنين ​طائرة​ شحن إثيوبية محملة بمواد طبية، هدية من رجل الأعمال الصينى، جاك ما ، لمساعدة ​السودان​ فى مجابهة انتشار ​فيروس كورونا​.

وأوضح ​وزير الصحة​ ​السوداني​، أكرم علي التوم، في تصريحات ​صحفية​ بمطار الخرطوم أن "الطائرة تعتبر الأولى من حزمة المساعدات الطبية المقدمة من رجل الأعمال الصيني، جاك ما، لعدد من الدول الإفريقية، لمساعدتها فى مكافحة فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنها "محملة بأقنعة واقية وفحوصات تقدر بحوالي 20 ألف فحص، وألبسة واقية"، مضيفا: "هذه المساعدات تمثل المتطلبات التى يحتاجها السودان".

ولفت الوزير الى أن "هذه الشحنة ستدخل مخازن ​وزارة الصحة​ الليلة، وسيتم توزيعها ابتداء من يوم غد حيث تسلم شحنة الفحوصات إلى المعمل الصحي القومى "استاك" وكل الأقنعة والألبسة الواقية سيتم توزيعها ابتداء من يوم غد على المرافق الحكومية فى كل الولايات، ابتداء بولاية الخرطوم، بالإضافة إلى ستة معابر حددتها اللجنة الفنية فى وزارة الصحة، وسيتم توزيع هذه الكميات وتسليمها إلى مديري الصحة فى الولايات".