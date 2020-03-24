عبدالله: الدولة عاجزة حتى عن إعلان حالة الطوارئ فأعلنت برجا طوارئها

وجه عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، التحية "لخلية الازمة في برجا وبلديتها، ولتعاطيها الواعي والمسؤول في مواجهة وباء ​كورونا​"، مشيرا الى أن "​الدولة​ عاجزة حتى عن إعلان ​حالة الطوارئ​، فأعلنت برجا طوارئها".

وأكد "أننا وكل ​الشوف​ نقف داعمين لهذه الخطوة"، معتبرا أنها "لحظة الحقيقة والتكاتف والتضامن، خارج كل الحسابات الصغيرة. نحن معكم قولا وفعلا".