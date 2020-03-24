عبدالله: الدولة عاجزة حتى عن إعلان حالة الطوارئ فأعلنت برجا طوارئها

وجه عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، التحية "لخلية الازمة في برجا وبلديتها، ولتعاطيها الواعي والمسؤول في مواجهة وباء كورونا"، مشيرا الى أن "الدولة عاجزة حتى عن إعلان حالة الطوارئ، فأعلنت برجا طوارئها".
وأكد "أننا وكل الشوف نقف داعمين لهذه الخطوة"، معتبرا أنها "لحظة الحقيقة والتكاتف والتضامن، خارج كل الحسابات الصغيرة. نحن معكم قولا وفعلا".
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