أبو الحسن: جشع كبار التجار لا يطاق

سأل امين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "‏اذا كان ​العالم​ في حالة جمود شاملة واذا كانت أسعار العملات تقوم على مبدأ العرض والطلب فأين الطلب على ​الدولار​؟ ولماذا يتم التداول بسعر 2800 ل.ل؟ فيما جشع كبار التجار لا يطاق، أين ​الحكومة​؟"، مشيرا الى أنه "يبدو أن البعض يشكل الإستثناء في زمن التضامن الإنساني ويكاد يكون أشد فتكاً من وباء ​كورونا​".

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