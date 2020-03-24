فادي الجميل: تعميم مصرف لبنان يعطي بارقة أمل وننتظر خطة الحكومة للنهوض بالبلد

رأى رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​ في حديث إذاعي ان "تعميم حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ أمس أتى بوقته ويعالج قسما كبيرا من المشاكل لكن يبقى موضوع ​المياومين​ الذين توقفوا عن العمل"، مشددا على ان "هذا الاجراء نحييه ونتلقفه بإيجابية وأصدرنا بينا أثينا فيه على القرار"، متمنيا ان يتم تطبيق القرار "لأن الازمة خانقة جدا وكلنا نعرف الوضع لذلك نرى ان هذا القرار يعطي جرعة أمل". وأوضح ان "هذا الاجراء يسمح للمؤسسات ان تلتزم باستحقاقتها الاجتماعية وأن تستمر بالعمل"، لافتا إلى "اننا ننتظر ان تضع ​الحكومة​ الخطة للنهوض بهذا البلد وأزمة ​الكورونا​ وضعتنا بوضع صعب".

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