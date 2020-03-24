رئيس ساحل العاج يعلن حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

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أبيدجان: أعلن رئيس ساحل العاج الحسن وتارا في خطاب إلى الأمة مساء الإثنين حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد وفرض حظر تجوّل ليلياً وعزلاً تدريجياً للسكان، وذلك في إطار تدابير استثنائية لمواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.
قال وتارا مخاطباً مواطنيه "في مواجهة تفشّي الوباء (...) أعلن حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد (...) وسريان حظر تجوّل من الساعة التاسعة مساءً ولغاية الخامسة صباحاً اعتباراً من 24 مارس (...) وعزلاً تدريجياً للسكان بحسب المناطق وفقاً لتطوّر الوباء".
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