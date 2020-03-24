السلطات الروسية كشفت حقيقة نشرها 500 أسد في الشوارع لإجبار الناس على الالتزام بالحجر

نفت وسائل إعلام روسية، أمس الاثنين، صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن نشر روسيا 500 أسد في الشوارع، تطبيقاً لنظامالحجر الصحي للحد من تفشّي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأكّد مسؤول في الحكومة الروسية، وفقاً لـ “سبوتنيك“، أن الوضع في البلاد لا يحتاج لتطبيق تدابير صارمة مثل الحجر الطبي العام، مشيراًإلى أن روسيا ما زال أمامها المزيد من الوقت لاعتماد مثل تلك القرارات.

وتعود الصور المتداولة إلى دخول أسد أحد الأحياء في جنوب أفريقيا عام 2006، والتي انتشرت مؤخراً تحت عنوان “بوتين يطلق 500 أسدفي شوارع روسيا لإجبار الناس على البقاء في منازلهم“.