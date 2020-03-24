يوتوب ونيتفلكيس يخفضان جودة عرض المحتوى تجنبا لاستهلاك الأنترنت

قررت منصتا الفيديو والأفلام “يوتيوب، ونتفليكس”، تخفيض جودة عرض المحتوى تجنبا لاستهلاك “ضخم” للأنترنت، تزامنا مع امتثال سكان الدول، التي وصل إليها فيروس كورونا كوفيد -19، لإجراءات ملازمة المنازل كوسيلة لاحتواء تفشي الجائحة.

وقررت المنصتان تخفيض جودة البث، بعدما زادت طاقة تحمل شبكات الأنترنت في العالم بشكل قياسي بفعل لجوء الملتزمين للحجر إلى الشبكة العنكبوتية للتواصل، وتجاوز الملل، الذي يمكن أن يسببه الحجر المنزلي.

ولقيت بعض شركات الاتصالات الأوربية مشاكلا في الاتصال بالأنترنت، خلال الأيام الماضية، بسبب الضغط الرهيب من المستخدمين، من خلال استهلاك خدمة البيانات على شبكات الخطوط الثابتة.

واتخذت مجموعة من الدول قرار منح مواطنيها خدمة الاستفادة من الأنترنت مجانا طوال فترة الحجر في منازلهم.