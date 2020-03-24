ترامب يمنع التلاعب بالأسعار والمدعي العام يتوعد “مُخزِني” ورق التواليت -فيديو

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليلة الاثنين الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا وقع عليه يحظر تكديس المعدات واللوازم الطبية المستخدمة في علاج فيروس كورونا والوقاية منها.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، قبل قليل ، إن الأمر “سيمنع تكديس المعدات واللوازم الطبية الحيوية، مثل مطهرات اليد، وأقنعة الوجه، ومعدات الحماية الشخصية”.

ويهدف الأمر التنفيذي أيضًا إلى منع التلاعب بالأسعار على الموارد الصحية والطبية الحرجة.

وقال ترامب إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ستصنف بعض العناصر على أنها “نادرة” وستكون تخزين تلك العناصر جريمة.

وأضاف ترامب: “بكل بساطة، لن نسمح لأي شخص باستغلال معاناة المواطنين الأمريكيين لتحقيق أرباحهم الخاصة”.

وأكد الرئيس ترامب أن الكونجرس يجب أن “يتكاتف معًا لتمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ كما هو مكتوب وتجنب لعب أي ألعاب حزبية أخرى … وأعتقد أن هذا يحدث.. تلقيت مكالمة قبل قليل..أعتقد أنهم يقتربون من هذا”.

من جهته، قال النائب العام وليام بار؛ إن وزارة العدل قد شاهدت بعض الأدلة على الاكتناز وتضخم الأسعار على الموارد الصحية والطبية، التي تم التصريح بها بموجب قانون إنتاج الدفاع.

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وقال بار إن الأمر التنفيذي الجديد ينص على “سلطة معالجة، إذا لزم الأمر، اكتنازاً يهدد توريد تلك الموارد الصحية والطبية الضرورية”.

وقال أيضا إن هذا لن يؤثر على الأمريكيين الذين قاموا بتخزين ورق التواليت، وغيرها من الضروريات.

وقال في المؤتمر الصحفي “أريد أن أشدد على أننا لا نتحدث عن المستهلكين أو الشركات التي تخزن الإمدادات لعملياتها الخاصة”… “نحن نتحدث عن الأشخاص الذين يحتجزون هذه السلع والمواد على نطاق صناعي بغرض التلاعب بالسوق وتحقيق الأرباح في نهاية المطاف. إذا كان لديك كمية كبيرة من ورق التواليت في منزلك ، فهذا ليس شيئًا يجب أن تقلق حول”.

وعثرت الشرطة على كمية من ورق التواليت، ومنتجات غسل الأيدي، في سيارة مسروقة، وذلك في ظل نقص شديد في هذه المنتجات، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال، في وقت متأخر الجمعة، ووجهت لهم تهمة نهب العشرات من عبوات ورق التواليت ومطهر الأيدي، وهي سلع أصبحت صعبة المنال، مع تهافت البريطانيين على تخزينها.