حريق في محمص بالناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق داخل محمص في مدينة الناصرة، صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن أضرار مادية.
وأفاد المتحدث بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أنّ "طواقم إطفاء وإنقاذ وصلت إلى المكان واتضح أن الحريق شب في فرن المحمص. وعملت الطواقم على إخماد الحريق ومنع انتشاره".
يذكر أنّه لم يبلغ عن إصابات وباشر خبراء الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق.
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