رغم كورونا: مناورة عسكرية إسرائيلية أميركية بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجري قوات من سلاح الجو الإسرائيلي وقوات أميركية مناورات وتدريبات للطيران الحربي، اليوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن التمرين الدولي لسلاح الجو الإسرائيلي والجيش الأميركي، سيبدأ اليوم الثلاثاء، جنوب البلاد، وسينتهي ظهر يوم الخميس المقبل.

وخلال التمرين ستلاحظ في تحركات ناشطة للطائرات الحربية من نوع F35، علما أن التمرين سيقام التمرين في الجو فقط، ولن تكون خلاله لقاءات على الأرض بين الجنود بسبب فيروس كورونا.

وتأتي هذه المناورة على الرغم من انتشار الفيروس بصفوف الجنود وفرض الحجر الصحي على الكثير منهم، حيث ارتفع، اليوم الثلاثاء، عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف جيش إلى 23 إصابة بعد تشخيص حالات جديدة.

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يذكر أنه في مطلع آذار/مارس الجاري، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تعليق مناورة مشتركة للجيش الإسرائيلي والقيادة الأوروبية للجيش الأميركي، كما ألغى رئيس الأركان، أفيف كوخافي، زيارته إلى واشنطن بسبب انتشار فيروس كورونا.

وهدفت المناورة لتعزيز التعاون في الدفاعات الجوية المشتركة والتصدي للتهديدات الصاروخية، ويحاكي التمرين سيناريو وصول قوات أميركية إلى إسرائيل، والعمل إلى جانب منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في مهمة الحماية من صواريخ وقذائف صاروخية.

وكان من المقرر أن يشارك في التمرين أكثر من 2500 جندي من القيادة الأوروبية للجيش الأميركي، من بينهم أكثر من 600 جندي من القيادة الأوروبية والذين وصلوا من ألمانيا والولايات المتحدة، للتدرب في البلاد إلى جانب نحو ألف جندي من منظومة الدفاعات الجوي الإسرائيلية، ووحدات لوجيستية وطبية، ووحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي.