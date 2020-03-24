توثيق 240 انتهاكاً لمليشيات الحوثي بحق المدنيين منذ بداية مارس

الثلاثاء 24 مارس 2020

وثقت شبكة حقوقية محلية، (240) حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظات يمنة عدة خلال الثلاثة الأسابيع الماضية.



وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان صحفي صادر عنها، إنها وثقت 240 حالة انتهاك ارتكبتها المليشيا ضد المدنيين في عدد من المحافظات خلال الفترة من 1-20 مارس الجاري.

وبينت الشبكة أنه تم رصد (53) حالة قتل بينها (4) نساء و(6) أطفال، وجرح (36) حالة بينها امرأتان و(3) أطفال.

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وتابعت الشبكة إن فريقها الميداني وثق (14) حالة قتل تصفية وإعدامات ميدانية قامت بها المليشيا بحق مدنيين، منها (6) حالات قتل نتيجة طلق ناري مباشر، وحالة نتيجة قنص بطلق ناري في الرأس، وحالة قتل نتيجة التعذيب في المعتقل والسجون السرية، بالإضافة إلى حالة واحدة بأزمة قلبية بسبب التهديد المباشر لأحد المواطنين.

وسجلت الشبكة الحقوقية، (151) حالة اختطاف واعتقال تعسفي طالت المدنيين، بينهم (7) حالات اعتقال لأطفال، و7 معلمات (مديرات مدارس).

ولفتت الشبكة إلى أن الانتهاكات الحوثية شملت كذلك تعذيب المختطفين حتى الموت، وارتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين وتعمد استهداف الأحياء الآهلة بالسكان والأسواق الشعبية بكافة أنواع القذائف غير الموجهة كقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، وزراعة الألغام في الأراضي الزراعية والطرق الفرعية، والتمترس في المنشآت التعليمية والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والأسواق العامة.