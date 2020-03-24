مليشيا الحوثي تفرض على وجهاء ومشائح بإب  رفدها بمقاتلين وسط رفض مجتمعي

الثلاثاء 24 مارس 2020

فرضت مليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة إب، على وجهاء ومشائخ وأعيان مديرية حزم العدين غرب المحافظة، رفد جبهاتها القتالية وسط رفض وممانعة مجتمعية كبيرة.



وقالت مصادر مطلعة إن مليشيا الحوثي الإنقلابية وبتوجيهات من مشرف المليشيا بالمديرية المدعو "أبو زيد الرازحي" ألزمت مشائخ ووجهاء المديرية برفد جبهاتها القتالية بمقاتلين في ظل خسائر بشرية تتلقاها المليشيا بجبهات القتال.

وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي بحزم العدين ألزمت المشايخ في مركز "ن" على كل قرية 4 أفراد أو مائتين الف عن كل قرية، في حالة الرفض أو عدم وجود مقاتلين من الطلاب أو صغار السن أو من أشخاص سبق وأن غادوا القوات المسلحة في 2014م بعد إنقلاب المليشيا وسيطرتها على الجيش ومؤسسات الدولة.

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وأكدت المصادر أن مشرف المليشيا الحوثية بمديرية حزم العدين أبو زيد الرازحي استمع من وجهاء ومشائخ المديرية مدى صعوبة ورفض الدعوات لرفد جبهاتهم القتالية، غير أنه اشتاط غضبا عليهم وهددهم بعقوبات قاسية، وأكد أن عليهم الإشتغال بكل قوة وحزم سعيا منه كما يقول لجعل المديرية صعدة جديدة في إب حد وصفه.

وبالتزامن قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب، بينهم الصريع علاء مطهر النوعة أحد أبناء مديرية ذي السفال جنوب محافظة إب، والصريع "زين العابدين علي الهتار" أحد أبناء مديرية السدة شرق المحافظة، حيث لقيا مصرعهما بنيران قوات الجيش الوطني بجبهات صرواح والجوف، بعد يوم من مصرع 7 من عناصر المليشيا الحوثية من أبناء المحافظة بنيران القوات الحكومية.

وفي موضوع آخر خطفت مليشيا الحوثي شخصين في إب بحادثين منفصلين، أحدهما في نقطة "قحزة" غرب مدينة إب، ونهبت ما بحوتهما من فلوس واقتادتهم إلى سجونها بمدينة إب.

وفي شمال مدينة إب، اقتحمت مليشيا الحوثي منازل وشقق يسكن فيها مدرسو المعهد التقني بالسحول، وطردوا أسرهم من سكنهم بالمعهد.