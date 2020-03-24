بومبيو: تكتم إيران على "كورونا" عرض العالم لخطر كبير

الثلاثاء 24 مارس 2020

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على "تويتر"، إن "الفبركات الإيرانية عرضت شعوب العالم لخطر كبير" في إشارة لتكتم طهران على حجم انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.



وتابع أن "نظام إيران يواصل الكذب على شعبه بشأن عدد الإصابات والوفيات بكورونا".

وأكد بومبيو على أن "كذب خامنئي بشأن "فيروس ووهان" وضع حياة الناس في خطر".

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وأوضح أن المرشد الإيراني علي خامنئي رفض عروض المساعدة الأميركية بدعاوى نظرية المؤامرة.

وفي وقت سابق، ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس بشدة على تكرار المرشد الإيراني علي خامنئي للمزاعم القائلة إن الولايات المتحدة أنشأت فيروس كورونا الذي أشارت إليه باسم "فيروس ووهان".

وقالت أوتيغاس عبر "تويتر" إن "نظريات المؤامرة حول فيروس ووهان التي يروجها خامنئي ضارة وغير مسؤولة وخاطئة 100%".

وأضافت: "إذا كان ما يسمى بالمرشد الأعلى قائدًا حقيقيًا، فسوف يعيد المليارات من صناديقه المخفية والمعفاة من الضرائب إلى الشعب الإيراني للتعامل مع تفشي الفيروس".