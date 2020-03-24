شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة ترد على نيران حوثية وتحقق إصابات مباشرة بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 مارس 2020 عاودت المليشيات الحوثية، استهداف مزارع المواطنين في مديرية الدريهمي ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ، فيما ردت القوات المشتركة على مصادر النيران محققة إصابات مباشرة.

وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المليشيات التابعة لإيران استهدفت ب 7 قذائف مدفعية عيار 120 ثلاث مزارع نخيل لمواطنين جنوب وجنوب شرق مدينة الدريهمي. Advertisements إلى ذلك ردت القوات المشتركة بالسلاح المناسب على مصادر النيران واخمدتها محققة إصابات مباشرة في مواقع استخدمتها المليشيات في استهداف مزارع المواطنين. وتلقت المليشيات الحوثية الشهر الجاري صفعات متتالية وموجعة في الدريهمي ومختلف جبهات مدينة ومحافظة الحديدة على أيادي القوات المشتركة جراء خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار بالمدينة

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