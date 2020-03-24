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الصين تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 24 مارس 2020

سجلت الصين 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

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ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصينية أن 74 حالة من تلك الحالات، هي لأشخاص قادمين من خارج البلاد.

 

وأضافت أنه تم تسجيل حالة إصابة إضافية واحدة في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

 

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