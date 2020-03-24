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الصين تزود تشاد بمعدات طبية لمواجهة كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 24 مارس 2020

أعلنت السفارة الصينية في العاصمة التشادية، أنجمينا، أنها ستزود الحكومة بمعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا.

 

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وأوضحت السفارة، عبر موقعها الرسمي، الإثنين، أن المعدات تشمل 100 ألف كمامة و1000 بدلة واقية، و1000 درع شفاف للوجه، و200 ألف مجموعة اختبار، موضحة أن هذه التبرعات وصلت إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، الأحد، تمهيدا لنقلها لتشاد.

 

وأعلنت حكومة تشاد في بيان، الخميس، أنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وأشارت إلى أن الحالة لمغربي دخل البلاد قادماً من الكاميرون، ولم تذكر تفاصيل أخرى.

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