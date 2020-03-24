حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 24 مارس 2020

تكون حالة الطقس في القاهرة الكبري والوجه البحري، اليوم الثلاثاء، معتدلة نهارًا شديدة البرودة ليلا شبورة صباحا، والرياح معتدلة.



حالة الطقس شديدة البرودة ليلا علي كافة الأنحاء

وقوذكرتالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية ، أن طقس السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة وشبورة صباحا، والرياح نشطة.

أمطار خفيفة علي السواحل

وتابعت أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة .

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وأضافت أن حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر معتدلة نهارًا باردة ليلاً، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

حار علي جنوب الصعيد

ويسود جنوب الصعيد طقس حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا وأمطارا خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

حالة البحرين الاحمر والمتوسط معتدل

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج بين 1.5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الاحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلي 1.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على القاهرة الصغرى 16 والعظمى 26، والإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 20، أما شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 27، والغردقة الصغرى 15 والعظمى 28