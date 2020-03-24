شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 مارس 2020 أعنلت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنين.

Advertisements وأوضحت الوزارة في بيان، أن 11 حالة من الإصابات مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وخمس حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي.

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