شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة تكسر هجوما حوثيا على مواقعها في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 مارس 2020 تمكنت القوات المشتركة من التصدي لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقعها في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المليشيات المتواصلة لعملية وقف إطلاق النار.

وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة، إن القوات تصدت بكل حزم لهجوم مليشيات الحوثي غرب المديرية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. Advertisements وأكد المصدر أن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ،واجبرتهم على التراجع والفرار يجرون ورائهم اذيال الهزيمة والإنكسار. وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات الموجعة للمليشيات الحوثية جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية ومحاولاتها الفاشلة على مواقع القوات في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة.

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