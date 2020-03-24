شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تتصدى لطائرة مسيرة في محيط حميميم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 مارس 2020 ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية، مساء أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم الجوية بجبلة بريف اللاذقية.

Advertisements وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" الحكومية: "المضادات الأرضية تتصدى لطائرات مسيرة في محيط قاعدة حميميم في ريف اللاذقية". وفي 20 يناير الماضي، أسقطت القوات الروسية في سوريا، طائرات مسيّرة، أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم الجوية، من دون وقوع أي خسائر.

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