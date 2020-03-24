اخبار العالم

الصين ترفع قيود السفر عن إقليم هوبي باستثناء ووهان

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترفع قيود السفر عن إقليم هوبي باستثناء ووهان والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 مارس 2020

قالت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، إنها سترفع كل القيود المفروضة على السفر من وإلى الإقليم بداية من يوم غد الأربعاء باستثناء مدينة ووهان عاصمة الإقليم وبؤرة تفشي فيروس كورونا.

 

 

Advertisements

وأضافت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم رفع القيود المفروضة على مغادرة ووهان في الثامن من أبريل المقبل.

 

 

وكانت السلطات الصينية قد إقليم ووهان منذ 23 يناير الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا وتسجيل آلاف الإصابات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين ترفع قيود السفر عن إقليم هوبي باستثناء ووهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا