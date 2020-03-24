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شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. مليشيات حكومة فايز السراج الغير شرعية تلجأ إلى تفخيخ الطرق والان مع التفاصيل
الثلاثاء 24 مارس 2020
لجأت مليشيات حكومة فايز السراج الغير شرعية إلى تفخيخ الطرق الرابطة بين المنطقة الجنوبية والعاصمة طرابلس، عقب سلسلة الهزائم التي تتعرض لها على يد قوات الجيش الليبي.
وقال مفتاح معزب المسؤول بالمكتب الإعلامي للكتيبة 152 مشاة بالقوات المسلحة الليبية، إن أفراد الكتيبة وأثناء عملية الدوريات المستمرة لهم وجدوا مجموعة من المفخخات التي كانت معدة للتفجير علي الطريق الرابط بين منطقة القريات والشويرف ممر العبور إلى الجنوب.
وأضاف معزب، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن أفراد الهندسة العسكرية بالسرية تمكنوا من تفكيك هذه المفخخات قبل انفجارها.
وأشار إلى أن مجموعة مسلحة من مدينة الزنتان تابعة للمليشياوي أسامة الجويلي هي التي قامت بوضع هذه المفخخات بهدف قطع الطريق وخطوط الإمداد للقوات المسلحة.
وأوضح أن هذه المليشيات قامت بزرع هذه المتفجرات بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها، ولتخفيف الضغط والحصار من قبل قوات الجيش الليبي عليها في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.
وشدد على أن قوات الجيش مستمرة في حملات دوريات دقيقة من أجل القضاء على مخططات هذه المليشيات والمجموعات الخارجة عن القانون.
يذكر أن المنطقة الجنوبية منذ أن دخلتها قوات الجيش الليبي عقب الانتصار على المليشيات المسلحة وهي تنعم بالأمن والاستقرار.
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