شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة المكسيكية: عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 367 حالة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 367 حالة.

وقال هوجو لوبيز جاتيلي نائب وزير الصحة في مؤتمر صحفي مساء الاثنين إن المكسيك سجلت أربع حالات وفاة حتى الآن جراء الفيروس الفتاك. Advertisements وأشار لوبيز جاتيلي إلى وجود 826 حالة مشتبه بها مضيفا أن نتائج فحوص 865 شخصا آخرين جاءت سلبية. وكانت الوزارة قد نصحت بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس وحتى 20 أبريل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.

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