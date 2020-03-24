شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 مارس 2020 قال مسؤول بوزارة الصحة التايلاندية إن تايلاند سجلت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء.

وأكدت تايلاند 721 حالة إصابة بالفيروس. Advertisements وتعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي(0300 بتوقيت جرينتش) لإعطاء قدر أكبر من التفاصيل وأحدث البيانات عن الوضع الخاص بتفشي المرض. وسيدرس مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم اتخاذ إجراءات إضافية لمساعدة المتضررين من تفشي الفيروس.

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